Ziraat Bankkart, Bigadiç'e set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart, Bigadiç'e set vermedi
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09 Mart 2024 20:01
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
 Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Koşar

Ziraat Bankkart: Vicentin, Faik Samet Güneş, Eray Kursav, Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Hacı Şahin, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)

Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Murat Al, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Vefa Yılmaz)

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 58 dakika (18, 20, 20)

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