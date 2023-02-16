Ziraat Bankkart Berlin Recycling Volleys'e mağlup oldu

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Lig play-off turunda Ziraat Bankkart, deplasmanda Alman ekibi Berlin Recycling Volleys'e 3-2 yenildi.



Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ziraat Bankkart 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.



Recycling Volleys ikinci seti 25-21, üçüncü seti de 25-20 önde tamamlayarak durumu 2-1 yaptı. Ziraat Bankkart dördüncü seti 25-18 kazanarak skoru 2-2 yaptı ve maçı beşinci sete taşıdı.



Son bölümde istediği oyunu ortaya koyamayan Ziraat Bankkart ekibi son seti 15-9 kaybetti ve Alman ekibi karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Böylelikle Berlin Recycling Volleys CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükseldi ve İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini takımının rakibi oldu.



Karşılaşma öncesi merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.



Deprem nedeniyle Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ankara'da Berlin Recycling Volleys yapacağı ile ilk mücadele deprem nedeniyle yapılamamış, CEV, müsabakanın tek maç üzerinden oynanmasına karar vermişti.



Salon: Max-Schmeling



Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), İlaria Vagni (İtalya)



Recycling Volleys: Tille, Brehme, Carle, Stalekar, Schott, Sotola (Tsuiki, Ronkainen, Trinidad De Haro, Kessel )



Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena (Berkay Bayraktar)



Setler: 24-26, 25-21, 25-20, 18-25, 15-9)



Süre: 136 dakika (31, 29, 31, 27, 18)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ