Ziraat Bankkart, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkacak

Ziraat Bankkart, Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında 3-2 kaybettiği Allianz Powervolley'i Ankara'da 3-0 ya da 3-1 yenmesi durumunda CEV Challenge Kupası'nı kazanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, Avrupa'da şampiyonluk için sahaya çıkacak
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23 Mart 2021 15:04
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin rövanşında Ziraat Bankkart, 24 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Allianz Powervolley takımını konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda şampiyonun belli olacağı karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İtalya'daki ilk maçı 3-2 kaybeden başkent temsilcisi, rakibini Ankara'da 3-0 ya da 3-1 yenerse kupayı müzesine götürecek. Karşılaşma Ziraat Bankkart'ın 3-2'lik üstünlüğüyle biterse, şampiyonu 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek. İtalyan temsilcisine ise aldığı her galibiyet şampiyonluk için yeterli olacak.



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