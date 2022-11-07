Ziraat Bankkart, Avrupa macerasına başlıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi mücadelesi 9 Kasım Çarşamba günü başlayacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), SWD powervolleys Düren (Almanya) ve ACH Volley Ljubljana (Slovenya) ile karşılaşacak.



Ziraat Bankkart, ilk maçını 9 Kasım Çarşamba günü deplasmanda SWD powervolleys Düren ile yapacak. Kreis Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



Takım kaptanı Arslan: "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"



Bugün Almanya'ya gidecek kırmızı beyazlılar, ilk maçından üç puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Arslan Ekşi, karşılaşmayla ilgili "Düren özellikle sahasında iyi voleybol oynayan bir ekip. İlk maçlar her zaman zor olmuştur ama biz kendimize güveniyoruz. Bu maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Grupta hedefimiz ilk 2'ye girmek. Bunu başarmak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.





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