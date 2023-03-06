Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Juantorena, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı (Caner Dengin, Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)
Setler: 25-22, 25-22, 25-22
Süre: 84 dakika (29, 27, 28)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Juantorena, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı (Caner Dengin, Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)
Setler: 25-22, 25-22, 25-22
Süre: 84 dakika (29, 27, 28)
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