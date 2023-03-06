Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a set vermedi

Efeler Ligi'nde 19. haftanın kapanış maçında Ziraat Bankkart evinde Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart, Arkas Spor'a set vermedi
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06 Mart 2023 16:38
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. haftanın son maçında Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Juantorena, Burakhan Tosun, Ter Maat, Atanasov (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Oğulcan Yatgın)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı (Caner Dengin, Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı)

Setler: 25-22, 25-22, 25-22

Süre: 84 dakika (29, 27, 28)

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