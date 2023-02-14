Ziraat Bankkart, Almanya'da tur peşinde

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba günü Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak.
Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Kazanan takım, çeyrek finalde E Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile eşleşecek.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ankara'daki ilk mücadele yapılamamış, CEV, müsabakanın tek maç üzerinden oynanmasına karar vermişti.
Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Kazanan takım, çeyrek finalde E Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile eşleşecek.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ankara'daki ilk mücadele yapılamamış, CEV, müsabakanın tek maç üzerinden oynanmasına karar vermişti.
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