Ziraat Bankkart, Almanya'da tur peşinde

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Bankkart, Almanya'da tur peşinde
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14 Şubat 2023 14:19
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba günü Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys'e konuk olacak.

Berlin'deki Max-Schmelling Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Kazanan takım, çeyrek finalde E Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini ile eşleşecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ankara'daki ilk mücadele yapılamamış, CEV, müsabakanın tek maç üzerinden oynanmasına karar vermişti.

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