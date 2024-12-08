Ziraat Bankkart Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart Alanya Belediyespor'u mağlup etti
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08 Aralık 2024 16:33
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Stern, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Zonca, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar)

On Hotels Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç, Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat (Burak Çevik, İsmail Koçak, Halit Kurtuluş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez, Yusuf Bakır)

Setler: 25-19, 17-25, 25-20, 25-22

Süre: 114 dakika (27, 22, 32, 33)

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