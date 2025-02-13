Ziraat Bankkart, ACH Volley'e set vermedi

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Ziraat Bankkart, ACH Volley'e set vermedi
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13 Şubat 2025 02:09
 Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 yendi.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ankara temsilcisi, 21-25, 20-25, 19-25'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu maçın rövanşı 25 Şubat'ta Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanacak.


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