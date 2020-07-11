Ziraat Bankası, van Garderen ve Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ziraat Bankası, van Garderen ve Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı
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11 Temmuz 2020 13:56
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Hollandalı oyuncu Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'yi transfer etti.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi.

Ziraat Bankası, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Maarten van Garderen ve Arslan Ekşi'nin transferlerini duyurdu.



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