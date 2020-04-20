Ziraat Bankası kredi başvuru sonucu takip, Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları

10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman verilecek? 6 ay geri ödemesiz ertelemeli kredi başvurusu, şartları ve ödeme planıSon dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları kabul edilmeye devam ederken sonuçları da SMS yolu ile açıklanarak vatandaşlara bildiriliyor. Üç büyük kamu bankası aracılığı ile dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay ödemesiz, ertelemeli ve 36 ay vadesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Hâl böyle olunca da, 2020 Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu ve sonucu sorgulama hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı.Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsinizMevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak.Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır.Öte yandan, sonuçların bir kısmı açıklanarak vatandaşlara SMS yolu ile bildiriliyor. Bu noktada, telefonunuza gelecek SMS ile sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.Müşteri İletişim Merkezi. 444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır.Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.Müşteri hizmetleri: 0850 222 0724Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak.Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.