Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar? Bankaların aylık faiz oranları ne kadar?

KONUT KREDİSİ NE DEMEK? Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.





Konut kredisi faiz oranları kaç? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki konut kredisi faizi oranları nasıl hesaplanıyor?Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, bugüne kadar konut sektörüne sunduğu öncü çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığı bildirildi.Açıklamada şöyle denildi:"Uygulama kapsamına halihazırda bankamızla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup bu firmalardan konut satın alacak müşterilerimize aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır. Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyarak faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır. Bu kapsamda, bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum, bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır. Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır"İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,63Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,68Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,95Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,96Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,15ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,17Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,20Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,27QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,40Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,46Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,50TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,58Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,60Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,70Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,99HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,00Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 3,30Konutta Faiz İndirimi Tüm Sıfır Konutları Kapsayacak Mı?Hayır, 0,98 konut kredisi faizi kampanyası sadece kampanyaya dahil edilen projeleri kapsayacak. Bu projeler Pazartesi günü düzenlenecek olan basın toplantısı ile halka açıklanacak. Vatandaş daha sonra bu projeleri inceleyecek ve bütçesine uygun bir konut bulması durumunda satın alma başvurusunda bulunacak.Başvuruda bulunan kişiler inşaat firmalarının kendi bünyelerinde 120 ay vadeli yüzde 0,98 faiz oranı ile taksitle ev satın alacaklar. Yani kampanya sadece projeye dahil olan inşaat firmalarının yine bu firmalar tarafından açıklanacak olan projelerini kapsayacakZiraat Bankası'ndan sonra, konut kredisinde bir faiz indirme açıklaması da Halkbank'tan geldi. Banka, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.Şekerbank da konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98'e çekti. Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.Konuyla ilgili konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, "Ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılık tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip. Bu kapsamda biz de tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu'daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.