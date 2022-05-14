Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor?

Ziraat Bankası EFT saati kaçta başlıyor şeklinde bir yanıt arandığında karşılık gelen sonuç değişik sebeplere bağlı ortaya çıkacaktır. Havale işleminin aksine EFT işlemi yani elektronik fonların transferi sistemi bankalar arasında gerçekleşen bir işlemdir.

14 Mayıs 2022 11:56
Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor?
Bu nedenle Ziraat Bankası EFT saati kaçta başlıyor dendiğinde konuya mukabil bankaların vereceği karar çerçevesinde belirlenen saatte başladığı söylemek mümkün olacaktır. Ziraat Bankası başka bir bankaya aktaracağız fonun başlangıç saatini resmi sitesinde belirttiği üzere öğleden önce 9 olarak müşterilerine duyurmaktadır. Beraberinde banka işlemin bitiş saatini öğleden sonra 5 olarak bildirmektedir. Bahsi geçen sürenin öncesinde gerçekleştirmeyi denediğiniz EFT işlemi aynı gün içerisinde yapılmayacaktır. İşleminiz yaklaşık olarak 30 dakika içinde tamamlanmaktadır.
Ziraat Bankası EFT Nasıl Yapılır?

Elektronik fonların transferi yani kısaca EFT yapmak için Ziraat Bankası'nın çeşitli sistemleri kanalıyla gerçekleştirilebilir. Bahsedilen sistemleri ve o sistemler üzerinden Ziraat Bankası EFT nasıl yapılır sorusunun cevabını görebiliriz. İlk olarak günümüz teknolojisinin önemli getirilerinden biri olan uzaktan işlem rahatlığını sağlayan internet bankacılığı bir diğer deyişle internet şubesi  üzerinden kolayca EFT işlemi gerçekleştirebilir. İlk olarak Ziraat Bankası internet şubesi şifreniz bulunmuyorsa şifre almanız gerekmekte. Ardından şifre ile giriş yaptıktan sonra resmi Ziraat Bankası sitesinden para transferi sekmesine tıklayın. Beraberinde açılan pencerede EFT kısmını seçerek transfer işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aktardığımız kanala benzeyen diğer bir yöntem ise Ziraat mobil uygulaması yani mobil şube aracılığıyla EFT işlemi yapmak. Ziraat mobil uygulamasına şifreniz ile giriş yapmanızın ardından para transferi sekmesine altında bulunan EFT işlemi seçeneğine tıklayarak aktarmak istediğiniz tutarı başka bir bankaya iletebilirsiniz. Çağımızın doğrudan yakalamasa da uzaktan işlem halletme kolaylığı sağlayan telefon bankacılığı vasıtasıyla EFT işlemi yapmak. Bu şekilde işlem gerçekleştirmek için Ziraat Bankası hattını arayarak müşteri temsilcisine talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. Yine EFT işlemini gerçekleştirmek için banka şubelerine veya atmlere gidebilirsiniz. Bahsettiğimiz tüm bu kanallar ile Ziraat Bankası EFT saati kaçta başlıyor  sorusuna verdiğim cevap saatinde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Ziraat Bankası EFT Ücreti

Ziraat Bankası EFT ücreti  işlemi yaptığınız kanallar üzerinden değişiklik göstermektedir.  Bankaların arasında gerçekleşen bir eylem olduğundan dolayı makul bir işlem ücreti tahsil edilmektedir. Bu EFT işlem ücretleri şu şekildedir;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


  • İnternet bankacılığı yani internet şubesi üzerinden EFT: 1.75 lira
  • Ziraat Mobil yani mobil bankacılık üzerinden EFT: 1.75
  • Telefon Bankacılığı üzerinden EFT: 5 lira
  • Atm üzerinden EFT :7 liradır.
 

Ziraat Bankası EFT Sorgulama

Ziraat bankası EFT saati kaçta başlıyor sorusunun hemen ardından gelebilecek diğer soru da yaptığım EFT işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl öğrenebilirimdir. EFT işlemleri olağan dışı bir durum ile karşı karşıya kalmadığı takdirde işlem talebinin ardından gelen 5 ila 30 dakika içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat nadiren de olsa durum şekilde olmamaktadır. İşlemin gerçekleştiği kanallardan herhangi birinden bu durum sorgulanabilmektedir.


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