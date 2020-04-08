Ziraat bankası destek kredisi nasıl alırım, başvuru şartları nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay ödemesiz, ertelemeli ve 36 ay vadesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Tam bu noktada, 2020 Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.İşte, 6 ay ertemeli Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru sonuçları hakkındaki bilgiler;Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak. Devlet vatandaşa kefil olurken, kredi kullandırırken beyan esas olacak.Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebileceklerdir.Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır.Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.Bu yaklaşımla, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.Bu kapsamda:1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."