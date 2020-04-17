Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama, başvuru sonucu

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN





Ziraat Bankası destek kredisi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Bankanın internet sitesine girerek kredinin çıkışı ile ilgili detayları öğrenmeniz artık mümkün. Kredi başvuruları 10 bin TL, 20 bin TL veya daha yüksek meblağlı kredilerin sonuçlarının açıldığı sayfalara giderek kredi başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Bunun anlamı istediğiniz an internet üzerinden başvurabileceğiniz gibi sonuçlar ile ilgili son durumu da öğrenebilirsiniz. Eğer kredinizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyorsanız haberimizdeki yönlendirmeleri ve konuyla ilgili detayları derlediğimiz anlara tanıklık edebilirsiniz.Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.Kredi Tutarı: 10.000Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TLKredi Tutarı: 7.500Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TLKredi Tutarı: 5.000Toplam Vade:36 AYÖdemesiz Dönem: 6 ayTaksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TLTemel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;10.000,-TL'ye kadar,6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,Aylık Eşit Taksitli,Kredi kullanabilecektir.