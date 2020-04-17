Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama, başvuru sonucu

Yapılan açıklamayla Ziraat Bankası kredi başvurularının nasıl öğrenildiği belli oldu. Ziraat Bankası'nda destek kredisi için başvuru yaptıysanız başvurunun son durumu ile ilgili bilgi alabilmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken ilgili yönlendirmeleri takip ederek ve linke tıklayarak kredinizin başvuru durumunun yazdığı Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesine girmek olacak. Bu link ile beraber kredi faiz oranları ve Ziraat destek kredisindeki son durum haberimizde.

17 Nisan 2020 15:08
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama, başvuru sonucu
Ziraat Bankası destek kredisi başvurularına ilişkin sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Bankanın internet sitesine girerek kredinin çıkışı ile ilgili detayları öğrenmeniz artık mümkün. Kredi başvuruları 10 bin TL, 20 bin TL veya daha yüksek meblağlı kredilerin sonuçlarının açıldığı sayfalara giderek kredi başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Bunun anlamı istediğiniz an internet üzerinden  başvurabileceğiniz gibi sonuçlar ile ilgili son durumu da öğrenebilirsiniz. Eğer kredinizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyorsanız haberimizdeki yönlendirmeleri ve konuyla ilgili detayları derlediğimiz anlara tanıklık edebilirsiniz.

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 MALİYE BAKANI ALBAYRAK'TAN KREDİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.


Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.

GERİ ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.



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