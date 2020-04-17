Ziraat Bankası destek kredisi başvuru! 10 bin TL Bireysel temel ihtiyaç kredisi

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.





Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Türkiye'de kamu bankalarından Ziraat Bankası'nın tüketicilere ve halka 10 TL kredi vereceğinin açıklanmasından sonra hareketlilik başladı. Yaşanan yoğunluğa rağmen Ziraat Bankası kredisi için başvurular alınmaya devam ediyor ve yapılması gerekenler ile birlikte paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili vatandaşlar planlarını yapmaya başladı. Verilen destek kredisi sayesinde 10 bin TL kredinin bankalara geri ödemesi nasıl yapılacak ve faiz oranları da elbette belirleyici olacaktır.Kredi başvuruları Ziraat Bankası'ndan nasıl yapılacağına ilişkin çalışmalar internet sitesinden duyuruldu. Konuyla ilgili 10 bin TL kredinin nasıl alınacağına ilişkin son durum ve benzeri konularla ilgili yapılan çalışmalarda vatandaşların bu krediye ihtiyacı olduğu konuşuluyordu. Sadece vatandaşlara değil işyerleri için de kredi seçenekleri mevcut.