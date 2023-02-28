Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 18:37

Ziraat Bankası deprem kredisi başvurusu! Ziraat Bankası deprem kredisi nasıl alınır?

Deprem sonrasında Ziraat Bankası deprem kredisini için resmi açıklamayı yaptı. Deprem kredisi almak isteyenler için düşük faizli Ziraat Bankası deprem kredisi verilecek. Ziraat Bankası deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

Ziraat Bankası deprem kredisi başvurusu! Ziraat Bankası deprem kredisi nasıl alınır?
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Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Ziraat Bankası bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı.  Yardımların yanı sıra Ziraat Bankası müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Ziraat Bankası deprem kredisi.
ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası tarafından deprem desteğine ilişkin yapılan açıklamada; "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

HALKBANK DEPREM KREDİSİ BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine milyarlarca lira yardım gönderen ve AFAD iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Halkbank deprem kredisi ile de bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile, "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.

Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.

GARANTİ BBVA DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin erteledi. Ayrıca, depremde hasar alan vatandaşların başvurması durumunda en uygun finansal çözümün bulunacağı duyuruldu.

TEB DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

TEB tarafından yapılan, depremzede vatandaşlara yardım paketine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.


Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz."

TÜRKİYE İŞ BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.
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