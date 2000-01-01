Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Zion'ın ilk açık antrenmanına 10 bin taraftar geldi!

New Orleans Pelicans'ın açık antrenman maçına 10.000'in üzerinde taraftarın katıldığı, bazı taraftarların takımın arenası Smoothie King Center'ın dışında bir saatten fazla beklediği açıklandı.

New Orleans Pelicans'ın açık antrenman maçına 10.000'in üzerinde taraftarın katıldığı, bazı taraftarların takımın arenası Smoothie King Center'ın dışında bir saatten fazla beklediği açıklandı.

Takımın yeni yüzü ve maçta birkaç smaç basmış olan genç oyuncu Zion Williamson, durumla ilgili şunları söyledi:

"Harika olan birçok yeni deneyimler yaşadığımı hissediyorum, ama ileride çok oynayacağımız sahaya çıkmak gerçekten harikaydı. Bence burada harika anılarımız olacak."

Pelicans, antrenman maçında 18 oyuncuyla oynadı. Derrick Favors hamstring sakatlığından ötürü kenarda tutuldu.

Koç Alvin Gentry ise şu ifadeleri kullandı:

"Mutluydum, çünkü çok iyi bir rekabet içinde olduğumuzu düşünüyordum ve bundan çok şey çıkardık. Bu tarz maçlar çoğu zaman bir All-Star maçı gibi biter, ama çocuklar bundan çok şey çıkardı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal