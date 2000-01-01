Zion'ın ilk açık antrenmanına 10 bin taraftar geldi!

New Orleans Pelicans'ın açık antrenman maçına 10.000'in üzerinde taraftarın katıldığı, bazı taraftarların takımın arenası Smoothie King Center'ın dışında bir saatten fazla beklediği açıklandı.



Takımın yeni yüzü ve maçta birkaç smaç basmış olan genç oyuncu Zion Williamson, durumla ilgili şunları söyledi:



"Harika olan birçok yeni deneyimler yaşadığımı hissediyorum, ama ileride çok oynayacağımız sahaya çıkmak gerçekten harikaydı. Bence burada harika anılarımız olacak."



Pelicans, antrenman maçında 18 oyuncuyla oynadı. Derrick Favors hamstring sakatlığından ötürü kenarda tutuldu.



Koç Alvin Gentry ise şu ifadeleri kullandı:



"Mutluydum, çünkü çok iyi bir rekabet içinde olduğumuzu düşünüyordum ve bundan çok şey çıkardık. Bu tarz maçlar çoğu zaman bir All-Star maçı gibi biter, ama çocuklar bundan çok şey çıkardı."



