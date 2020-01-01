Zion: "Yılın Çaylağı olmak isterim, ama playoffları daha çok isterim"

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak istese de, playofflara kalmayı daha çok istediğini söyledi.



Zion, Yılın Çaylağı ödülü için AAU'dan eski takım arkadaşı, Memphis Grizzlies point guardı Ja Morant'e dişli bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Lakin birincil odak noktası, Pelicans'ı playofflara çıkarmaya çalışmak:



"Dürüst olmak gerekirse, bu bana bağlı değil. Ben sadece bir şekilde oynuyorum ve takımıma bir playoff yeri kazanmaya çalışıyorum. Kazanırsam, güzel, ama olmazsa da sorun değil. Ödülü tabii ki istiyorum ama eğer alamazsam, endişem yok çünkü sezonun yarısını kaçırdım ve Ja da inanılmaz oynadı, bu yüzden o hakediyor. Bu konuda çok hevesliyim. Playofflarda olmak istiyorum. Olmayı hayal ettiğiniz sahne bu ve bulunma şansınız olduğunda, elinizden ne geliyorsa sahada yapmak istiyorsunuz."



Morant 48 maçta ortalama 17.6 sayı, 7.1 asist ve 3.5 ribaund ile oynarken, Williamson ise diz amaeliyatından döndüğünden bu yana 10 maçta 22.1 sayı, 7.5 ribaund ve 2.2 asist ile oynadı.



