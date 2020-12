Zion, yeni koçu Van Gundy için: "Harika bir adam, tam bir eski toprak"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, yeni koçu Stan Van Gundy hakkında konuştu.



Pelicans, Orlando bubble'ında hayal kırıklığı ile sona eren sezonu geride bırakmayı umuyor ve Zion, 2020-21 sezonu öncesinde yeni bir başlangıç için heyecanlı.



Eski Duke süperstarı, takımın Alvin Gentry ile yollarını ayırmasının ardından New Orleans'ta koçluk görevini devralan Van Gundy ile çalışmayı dört gözle bekliyor:



"Harika bir adam. Tam bir eski toprak, tıpkı üvey babam ve Coach K gibi. Bunun da kolayca ilişki kurabileceğim bir şey olacağını düşünüyorum. Şahsen onunla çalışmaktan ötürü heyecan duyuyorum. Oyunda bana küçük şeyler gösterirken bile oyuna olan sevgisini ve tutkusunu görebiliyorum ve ben bu tür şeylere bayılırım. Onunla çalışacağım için çok heyecanlıyım."



Sakatlık dolu bir çaylak sezonunun ardından Williamson'ın bu sezon tam güçte olması bekleniyor. Buna rağmen Zion, geçtiğimiz sezon %58.3 şut isabetiyle 22.3 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları yakalayarak, rakiplerine fiziksel varlığını hissettirebilmişti.



"İLK SEZONUMDA YERİMİ BULMAYA ÇALIŞIYORDUM"



Zion, sakatlık sorunlarının geçmişte kaldığına inanıyor ve Pelicans ekibini Brandon Ingram, Lonzo Ball ve Steven Adams ile birlikte başarılı bir 2020-21 sezonuna götürmeye hazır olduğunu düşünüyor:



"İlk sezonumda takıma uyum sağlamaya, yerimi bulmaya ve işleri batırmamaya çalışan bir çaylak olma üzerine çalışarak geçirmiştim. Zihinsel olarak aynı anda işlemeye çalıştığım çok şey var. Ama ikinci yılda her şeye yeniden başlıyoruz ve burada pek çok yeni personelimiz bulunuyor. Umarım bu yeniliklerle, daha hızlı bir şekilde bir araya gelebiliriz."