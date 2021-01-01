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Zion yazın ameliyat geçirdi, fakat sezona hazır!

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Zion Williamson'ın sağ ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, fakat normal sezonun başlangıcına hazır olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Zion Williamson'ın sağ ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu, fakat normal sezonun başlangıcına hazır olacağını açıkladı.

Griffin, Williamson'ın yaz döneminin başlarında sakatlandığını ve takımın kendisinin iyileşeceği konusunda "oldukça emin" olduğunu da sözlerine ekledi.

Zion, ameliyatıyla ilgili "İlk olduğunda korkunçtu. Ama bunlar da oyunun bir parçası. Sanırım antrenman yaparken aşırıya kaçmıştım, çünkü kanıtlamam gereken çok şey olduğunu hissediyordum." şeklinde konuştu.

"AYRILACAK" SÖYLENTİLERİNİ YALANLADI!

Williamson ayrıca, Pelicans ile geleceği konusunda yaz döneminde çıkan spekülasyonlara da değinerek, bu konuda çıkan dedikoduları şöyle yalanladı:

"Burayı çok seviyorum. New Orleans şehrine bayılıyorum. Başka bir yerde olmak istemem. Griffin'le aramız çok iyi. Derine inecek pek bir şey yok. İkimiz de rekabetçi ve kazanmak isteyen adamlarız. Bazı konularda fikir ayrılığımız oluyor mu? Evet, ama kim her konuda hemfikir olur ki?"


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