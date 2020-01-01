"Zion, yaz liginde olduğundan daha kötü hareket ediyor" iddiası!

Bir scout, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın yaz liginde olduğundan daha "kötü hareket ettiğini" söyledi.



Pelicans dün geceki maçtan önce, Zion'ı ilk iki maçta 15 dakika civarı ortalamayla oynatmıştı, bu da bazı kişilerden, takım gereğinden fazla temkinli olduğu için eleştiri almıştı. Ancak kendisinin hiç oynamaması gerektiğine inanan bazıları da bulunuyor. Williamson, Pelicans'ın ilk iki maçında, sezonun Mart ayında askıya alındığı zamanki kadar etkili olmamıştı.



ESPN'den Brian Windhorst, podcastinde şunları söyledi:



"Zion sakatlık raporlarında yok. Ona bir sakatlıktan geri geliyormuş gibi davranıyorlar, ama sakatlık raporlarında değil. Orada olup bitenler hakkında bir varsayımda bulunamıyorum. Onu oynarken izlediğinizde, en üst düzeyde rekabet edebilecek kondisyonda olmadığını görebiliyorsunuz. Aslında şimdi oynadığı şekle bakınca, hiç oynatmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bana bir scout, şu anda bulunduğu kondisyonda sahada olmaması gerektiğini söylemişti. Bana, 'Geçen yaz oynanan Yaz Ligi'ndeki ilk veya ikinci maçında sakatlandığı dönemden daha kötü hareket ediyor' demişti.



"Bunun kondisyonsuz olduğu ya da tartışmadıkları bir şey yüzünden olup olmadığını ise bilmiyorum. Bu, Pelicans'ın uğraşması gereken şeylerden biri. Bu adamın geçmişinde diz sakatlıkları var ve kondisyon veya başka bir şey yüzünden olduğu doğru olamaz."



Williamson bir haftadan fazla bir süre Pelicans'dan uzak kalmıştı ve sonra Orlando'ya döndüğünde, birkaç gün karantina altında kalmıştı.



"MART'TA LİGİ DOMİNE EDEN ÇOCUĞA BENZEMİYOR"



ESPN'den NBA analisti Kirk Goldsberry de şunları söyledi:



"Düzgün görünmüyor. İyi görünmüyor. Sahada olmaması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gider miyim bilmiyorum, çünkü bilmiyorum. Burada bir şeyler doğru gözükmüyor. Neler olduğunu bilmiyorum. Mart ayında ligi domine eden çocuğa benzemiyor."



Windhorst ve Goldsberry aynı zamanda, birçok genç oyuncunun bedenlerine alışmak için zamana ihtiyaç duyduklarından bahsetti ve Williamson için durumun bu olabileceği konuşuldu:



Windhorst, "Pelicans, ona hiçbir şekilde hakaret etmemeye çok dikkat etti." şeklinde konuştu.



