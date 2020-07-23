Zion Williamson, NBA bubble'ına geri döndü!

New Orleans Pelicans, Zion Williamson'ın geçtiğimiz gece Orlando bubble'ına döndüğünü duyurdu.



Williamson, alevi bir acil durum nedeniyle 16 Temmuz'da bubble'dan ayrılmıştı.



Zion, yaptığı açıklamada "Ailem ve ben, özel bir aile meselesi ile uğraşırken herkesin bize gösterdiği sevgi ve saygıyı takdir ediyoruz. Orlando'daki ekibime tekrar katılmayı ve karantinadan sonra takım arkadaşlarımla sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Williamson'ın karantina süresi, bubble'ın dışında da test edildiğinden ötürü, sadece dört gün sürecek.



Zion'ın Perşembe günü Utah Jazz'e karşı oynanacak açılış maçı için durumu şu anda belirli değil ve takım da bu konuda ihtiyatlı davranıyor.



