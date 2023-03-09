New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın en az iki hafta daha kadro dışı olacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, hamstring sakatlığı olan Williamson'ın en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini söyledi.



Kendisiyle ilgili en son rapor "iyi ilerleme kaydettiği" üzerine olan Zion, en son 2 Ocak'ta oynamış ve bu sezon toplamda 29 maçta yer alabilmişti.





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