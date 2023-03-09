Zion Williamson 2 hafta daha yok

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın en az iki hafta daha kadro dışı olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Zion Williamson 2 hafta daha yok
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09 Mart 2023 16:02
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın en az iki hafta daha kadro dışı olacağı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, hamstring sakatlığı olan Williamson'ın en az iki hafta daha forma giyemeyeceğini söyledi.

Kendisiyle ilgili en son rapor "iyi ilerleme kaydettiği" üzerine olan Zion, en son 2 Ocak'ta oynamış ve bu sezon toplamda 29 maçta yer alabilmişti.

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