"Zion Williamson 150 kilo oldu" iddiası!..

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın 150 kiloya yükseldiği iddia edildi.NBA'de tek bir maç oynamadan önce bile, Zion'ın vücudunun 82 maçlık uzun bir NBA sezonuna nasıl dayanacağı konusunda bazı endişeler vardı.İlk iki sezonunda toplam 85 maç oynayabildikten sonra geçtiğimiz yaz aylarında sağ ayağından ameliyat geçirmiş olan Zion, bu sezonun tek bir dakikasında bile forma giyememişti.Genç yıldızın yakın tarihli bir fotoğrafında çok iyi bir formda görünmemesi, sosyal medyada birçok basketbolseverin dikkatini çekmişti:Fotoğrafı gören hayranların yıldız oyuncunun mevcut kilosunu tahmin etmeye çalıştıkları süreçte, ESPN'den Tim MacMahon, bu miktarı Zach Lowe'un podcast'inde paylaştı:Kariyerinin başında sakatlıklarla boğuşmasına rağmen, Williamson geçtiğimiz sezon %60.4 şut isabeti ile 25.7 sayı, 7.0 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalayarak, potansiyelini gösterdiği yıldız bir oyuncu gibi oynayabileceğini göstermişti.