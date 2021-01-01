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Zion ve Lonzo, Wolves'u toplam 70 sayıyla yıktılar!

New Orleans Pelicans yıldızları Zion Williamson ve Lonzo Ball, Pelicans'ın Timberwolves'u uzatmada 140-136 yendiği maçta toplam 70 sayı kaydettiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızları Zion Williamson ve Lonzo Ball, Pelicans'ın Timberwolves'u uzatmada 140-136 yendiği maçta toplam 70 sayı kaydettiler.

Zion karşılaşmayı 14/17 şut isabetiyle 37 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, Lonzo 8 üçlük isabeti bulup 33 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve ayrıca istatistik hanelerine 11 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma da ekledi!

İşte ikilinin dün geceki harika performansları!:
 

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