Zion ve Lonzo, Wolves'u toplam 70 sayıyla yıktılar!

New Orleans Pelicans yıldızları Zion Williamson ve Lonzo Ball, Pelicans'ın Timberwolves'u uzatmada 140-136 yendiği maçta toplam 70 sayı kaydettiler.



Zion karşılaşmayı 14/17 şut isabetiyle 37 sayı, 9 ribaund, 8 asist, 1 top çalma ve 1 blokla tamamlarken, Lonzo 8 üçlük isabeti bulup 33 sayıyla kariyer rekorunu kırdı ve ayrıca istatistik hanelerine 11 ribaund, 8 asist ve 3 top çalma da ekledi!



İşte ikilinin dün geceki harika performansları!:

