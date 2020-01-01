Zion: "Tekrar canlı hissettim!"

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, Pelicans'ın Memphis Grizzlies karşısında 109-99'luk galibiyetinin son çeyreğinde de oynadıktan sonra "canlı hissettiğini" söyledi.



Zion, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:



"Yeniden canlı hissettim. Rekabetçi ruhumla oynadım ve koç ile tüm takımın maçı bitirmem konusunda bana güvendiğine seviniyorum. Yalan söylemeyeceğim, son çeyrekte benchte oturduğumda ve takımımın kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceğim hiçbir şey olmadığında, kötü oluyor. Bu yüzden canlı hissettiğimi söyledim, takımımın kazanmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapmak çok güzeldi."



25 dakika sahada kalan Williamson maçı 23 sayı, 7 ribaund ve 5 asist ile tamamladı.



Zion, Utah Jazz'e karşı 15, LA Clippers'a karşı ise yalnızca 14 dakika sahada kalabilmişti, iki maçta da dördüncü çeyreğin sonlarında benchte oturmuştu.



