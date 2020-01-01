Zion: "Sanki beş yaşına dönmüş gibiydim!"

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, ligin ertelendiği dönemde temel özelliklerini iyileştirmeye odaklandığını söyledi.



Williamson, şu ifadeleri kullandı:



"Sanki beş yaşındaymışım gibi hissettim. En başa geri döndüm, vücudumu olması gereken noktaya taşımaya çalıştım, temellerimi en başa geri alıp oradan başladım. Yani evet, beş yaşında her şeye yeniden başlamak gibi bir şeydi. Sanırım oyunumun daha önce görmediğiniz bölümleri olacak, oynamaya başladığımızda göreceksiniz."



Williamson, karantina döneminde üvey babası Lee Anderson ile çalışmıştı.



Antrenör Alvin Gentry, Williamson'ın şut yeteneğinde iyileşmeler gördüğünü belirtti. Williamson ayrıca oyununa yeni unsurlar eklediğini de belirtti.



