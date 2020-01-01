Zion: "Sanırım dakika limiti, birkaç maç devam edecek"

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, Zion Williamson'ın dakika kısıtlamasının, Pelicans'ın dün gece Utah Jazz'e karşı 106-104 yenildiği karşılaşmanın son dakikalarında kendisini sahadan uzak tutan şey olduğunu söyledi.



15 dakika ile sınırlı olan Williamson, maçın bitimine 7:19 kala, Pelicans dört sayı öndeyken oyunu terk etmişti.



Gentry, maçtan sonra "Tabii ki onu maç sonlarında oynatmak istedik, ama bize verilen dakikaları kullandık ve bu şekilde oldu. Tıbbi ekip, bizim için izin verilen dakikalarda onu oynatmamız gerektiğini ve önümüze bakmamız gerektiğini söyledi. Bence oldukça iyi oynadı ve sahada o varken, çok daha iyi ve farklı bir takımız." açıklamalarında bulundu.



13 sayıyla karşılaşmayı tamamlayan Williamson, Salı günü karantinadan ayrıldıktan sonra ritmini tekrar kazanmak durumunda olduğunu itiraf etti:



"Dürüst olmak gerekirse, ne kadar süreceğini bilmiyorum. Sanırım belki birkaç maç. Sadece kondisyonla ilgili de değil, oyunun akışına tekrar alışmamla ilgili. Burası NBA, dünyanın en iyi oyuncuları burada ve böyle bir yerde, rahat olmak istersiniz. Takımıma destek olacağıma, köstek olmak istemiyorum."



Zion'ın dün geceki performansı şu şekildeydi:



