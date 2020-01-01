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Zion, Pelicans'ın playofflardan elenmesiyle ilgili: "Ruh eksikliği..."

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, Pelicans'ın playofflara katılma şansını kaybetmesinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, Pelicans'ın playofflara katılma şansını kaybetmesinden bahsetti.

Pelicans, 2020'de NBA playofflarına katılma fırsatını kaybetti. Orlando bubble'ında 2-4 serisiyle ilerlemiş olan ekip, şu anda 30-40 derecesinde ve Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.

Zion, geçtiğimiz gece San Antonio Spurs'e karşı oynadığı 27 dakikada 25 sayı ve 7 ribaund ile oynamıştı ve JJ Redick de 31 sayı ile destek vermiş olsa da, tüm bunlar takımın 113-122 yenilmesine engel olamamıştı.

Williamson, maçın son çeyreğinin altıncı dakikasında kenara alınmıştı. Takımın yavaş başlangıcı, geri dönüş için bir engel oluşturmuştu ve maç sonrasında Zion da bundan bahsetti:

"Kabul edilemez bir şey ve ilk yarıdaki ruh eksikliğinin, ciddi anlamda ikinci yarıyı belirlediğini biliyorsunuz. Ve eğer daha iyi bir başlangıç yapmış olsaydık, belki farklı bir sonuca sahip olabilirdik. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi, sadece bu deneyimden bir şeyler öğrenip daha iyi olmak gerekiyor."

Zion daha önce de, sınırlı dakikalarda oynamasına izin verilmesi konusundaki hayal kırıklığını belirtmişti.


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