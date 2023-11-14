New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, takımın mevcut sistemine güvenme konusunda "elinden geleni yaptığını" söyledi.



Pelicans'ın sezona üst üste beş mağlubiyetle hayal kırıklığı yaratan 4-6'lık başlangıç yaptığı süreçte, kadrodaki sakatlıklara rağmen Williamson sağlıklı kalmıştı.



Ancak bu durumun New Orleans'ı ayağa kaldırmaya yetmemesiyle, Williamson hayal kırıklığını şu şekilde dile getirdi:



"Geçen yıl bir takım toplantısı yapmıştık ve daha iyi yapabileceğim bazı şeyleri gündeme getirmiştik, özellikle de sistem planımıza güvenme konusunda. Şu anda bu oldukça zor. Biraz arka planda kalıyorum. Ama sürece ve planımıza güvenme konusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.



Geçen yıl çok daha fazla top dağıtıyordum. Bu yıl biraz arka planda kalarak herkesin ritim bulmasına izin veriyorum gibi bir durum söz konusu."





Williamson, sekiz maç boyunca 21,6'lık sayı ortalamasıyla kariyerinin en düşük noktasında. Ayrıca %51,5 saha içi şut istabeti, kariyer ortalaması olan %60,5'in oldukça altında kalıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU