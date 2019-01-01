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Zion, Pelicans'la tüm idmanlara katılma izni aldı!

New Orleans Pelicans, yıldız oyuncu Zion Williamson'ın takımla tüm basketbol idmanlarına katılmasına izin verildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans, yıldız oyuncu Zion Williamson'ın takımla tüm basketbol idmanlarına katılmasına izin verildiğini duyurdu.

Williamson, kırık sağ ayağından dolayı iyileşme süreci devam ettiği için bu sezon henüz hiç forma giyememişti. Williamson Cuma günü takımıyla 4'e 4 tam saha idmanına katılmış olsa da, dönüşü için halen belirli bir tarih bulunmuyor.

Duke Üniversitesi çıkışlı oyuncu, NBA kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşamış ve ilk profesyonel maçı, sezon öncesi dönemde geçirdiği menisküs sakatlığı nedeniyle Ocak 2020'ye kadar birkaç ay ertelenmişti. Zion, bu sebeple 2019-20 sezonunda yalnızca 24 maçta forma giyebilmişti.

İkinci sezonunda oynadığı 61 maçta ise Zion, %61.1 şut isabeti ile 27.0 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezon geçirmişti.

Pelicans, Williamson'ın yokluğunda yakaladığı 4-16'lık dereceyle hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor.


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