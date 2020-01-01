Zion, NBA bubble'ını terk etti!

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, acil bir ailevi tıbbi problemden ötürü, NBA'in Orlando'daki bubble'ını terk ettiği bildirildi.



Williamson, daha sonraki bir tarihte Pelicans ekibine tekrar katılmak istiyor.



Pelicans basketbol operasyonlarından sorumlu genel menajer yardımcısı David Griffin, "Zion'ın NBA kampüsünden ayrılıp ailesiyle beraber olma kararını tamamen destekliyoruz. Williamson ailesine saygımızdan ötürü, şu anda başka yorumumuz olmayacak." şeklinde konuştu.



Williamson, uzaktayken KOVID-19 için her gün negatif test sonucu alırsa, geri döndükten sonra en az dört gün karantinaya girmesi gerekecek.



