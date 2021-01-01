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Zion, iyileşme sürecinde "ilerleme kaydetti"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın ayak ameliyatının rehabilitasyonunda 'ilerleme kaydettiği' bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın ayak ameliyatının rehabilitasyonunda 'ilerleme kaydettiği' bildirildi.

Zion'ın rehabilitasyonuna devam ederken, bu hafta ya da gelecek hafta içinde sağ ayağındaki gelişmeleri görmek adına yeni bir tarama yapılmasının planladığı belirtildi.

Takım koçu Willie Green, Williamson'ın hafif fiziksel aktivitelere başladığını açıklayarak, şunları söyledi:

"İlerleme kaydettiğini ve sahada daha fazlasını yaptığını görebilirsiniz. Bir sonraki taramaları yaptırdığında, bundan sonra ne yapacağımıza dair önümüzde daha net bir resim olacak.

Ama kendisi şu anda iyileşiyor, ilerleme kaydediyor ve artık sahada koşabilerek çok daha fazlasını yapıyor. Yakında bir güncelleme yapacağız."

Williamson'ın idmanlara katılıp katılamayacağı sorulduğunda, Green, "Katılabilir, ancak henüz şimdiki idmanlarında yaptığı hiçbir şeyde tam gaz gitmiyor. Taramalarından sonra, umarım onu daha da hızlandırabiliriz." yanıtını verdi.

Williamson, yaz döneminde ayağından bir ameliyat geçirmişti.


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