Zion'ın son durumu ve dönüş tarihi halen belirsiz

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın sakatlık durumunun hala belirsiz olduğu bildirildi.



Williamson, ayağında kırık olduğu için Yaz Ligi'nden önce geçirdiği ameliyatın halen iyileşme sürecinde yer alıyor.



Pelicans genel menajeri David Griffin, Zion'ın 20 Ekim'de başlayacak normal sezonun ilk maçında oynamaya hazır olacağını söylemiş olsa da, Williamson henüz tamamen Pelicans ile çalıştığı bir antrenmana katılmamıştı.



En son güncellemede ise, New Orleans'ın koçu Willie Green, Willamson'ın iyileşme yolunda ilerlediğini, ancak dönüş tarihinin halen bilinmediğini açıkladı:



"İyi gidiyor. Bugün kardiyo yapmaya gelmişti. Şu anda resmi bir güncellememiz yok ama olduğu zaman, Griff bu konuda herkese bilgi verecek. Ama Zion buradaydı. Morali yüksekti. Biz ise ilerlemeye devam etmesini istiyoruz."



Green, Williamson'la ilgili durumu değerlendirmek için yapılan taramaların sonuçlarını beklediklerini de sözlerine ekledi.



Pelicans, normal sezona 20 Ekim'de Philadelphia 76ers'ı ağırladığı karşılaşma ile başlayacak.



