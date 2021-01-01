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Zion'ın NBA tarihinde en favori 4 smaçcısı!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, NBA tarihindeki en sevdiği smaçcıların kimler olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, NBA tarihindeki en sevdiği smaçcıların kimler olduğunu açıkladı.

FOX Sports analisti Shannon Sharpe, bir röportajda Zion'a en sevdiği smaçcıların kim olduğunu sorduğunda, 20 yaşındaki oyuncu şöyle bir yanıt verdi:

"Smaç yarışmalarında ve maçlarda en iyi smaç vuran oyuncuları sayacağım. Mike (Jordan), Mike kesinlikle olmalı. Dominique (Wilkins) diyeceğim. Bron da saygımdan ötürü (James) bulunmalı, maçlarda bir sürü poster smacı var, delice atletik birisi. Ve dördüncüm de, Vince (Carter)."

Zion, smaç sanatını ve bunda usta olmak için nelerin gerektiğini de şu sözlerle açıkladı:

"Bir smaççıyı büyük yapan şey, sanırım bunu etrafında kimse yokken yapabilenlerle, bir NBA maçında beşe beş oynarken yapabilenler arasında belli oluyor. İnsanlar 'Kolay görünüyor' diyorlar ama aslında değil, bunu yapmak kolay değil. Benim değerlendirmem, bunu maç içindeyken yapanlarla, tek başınayken yapanlar arasındaki farka göre oluyor."


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