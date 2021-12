Zion'ın iyileşmesi geriledi, "uzun bir süre" daha yok!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın sağ ayağında ağrı yaşamaya devam ettiği ve muhtemelen şu an için basketbol aktivitelerinden uzak kalacağı iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Williamson'ın ayağındaki kemiğin, Pelicans'ın beklediği şekilde iyileşmediğini dile getirdi.



Pelicans, geçtiğimiz yaz bilinmeyen bir zamanda ameliyat olması sonrası bu sezon henüz forma giymemiş olan Williamson hakkında, şu duyuruyu yaptı:



"Zion Williamson'ın sağ ayağında hissettiği kalıcı ağrı sonrası tabi tutulduğu tıbbi görüntülemede, beşinci metatarsal kemiğin iyileşmesinde bir gerileme tespit edildi. Sonuç olarak, kemiğinin daha da iyileşmesine izin vermek adına antrenmanlarının yoğunluğunun uzun bir süre azaltılmasına karar verildi. Ek güncellemeler zaman içinde sağlanacaktır."