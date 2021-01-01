Zion'ın ağrısı sürüyor, geri dönüşü gecikecek

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın parkelere dönüşünün, ayağında devam eden ağrı nedeniyle ertelendiği belirtildi.



ESPN'den Andrew Lopez, Williamson'ın rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günkü antrenmana katılmadığını ve Pelicans'ın bir süreliğine kendisinin çalışma yükünü azaltacağını bildirdi.



21 yaşındaki oyuncunun kısa süre önce tüm basketbol aktivitelerine katılmasına izin verilmişti ve bu, Eylül ayı sonlarında sağ ayağından geçirdiği ameliyat sonrasındaki son olumlu adım olmuştu.



Lopez, Pelicans yıldızının ayağına henüz yeniden tarama yapılmamış olmasına rağmen, geri dönüşününün ne kadar gecikebileceğinin belli olmadığını ifadelerine ekledi.



