New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın, hamstring gerginliği nedeniyle 4-6 hafta kadro dışı kalmasını beklediği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Williamson'ın sol hamstring gerginliği nedeniyle süresiz olarak kadro dışı olduğunu ve bunun uzun bir süre devam edebileceğini söyledi:



"Pelicans, kendisinin yaklaşık dört ila altı haftalık yokluğuna hazırlanıyor. Geri dönüşü rehabilitasyona ve hamstring gerginliğinin tedavisinin nasıl gittiğine bağlı olacak."



Williamson bu sezon altı maçta 31.1 dakikada ortalama 22.7 sayı, 8.0 ribaund ve 5.3 asist kaydetmişti.



2019'da New Orleans Pelicans tarafından draft edildiğinden beri Zion, olası maçlarının yüzde 50'sinden azında forma giyebilmişti.



Pelicans, Williamson dışında Trey Murphy, Dejounte Murray, Herb Jones ve CJ McCollum gibi çok sayıda oyuncudan da sakatlık sebebiyle yoksun durumda.



