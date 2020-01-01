Zion: "Gerekirse 48 dakikayı da oynarım!"

New Orleans Pelicans'ın yıldız çaylağı Zion Williamson, önemli bir ailevi mesele nedeniyle, 16 Temmuz'da Orlando "bubble'ından" ayrılmasından bahsetti.



Zion, geçtiğimiz Cuma günü (24 Temmuz) bubble'a dönmüş ve dört günlük bir karantinaya girmişti. Şimdi ise, sezonun başlangıcında yeniden oynamaya hazır durumda:



"Bu sadece önemli bir aile meselesiydi. Ben buna çok fazla girmeyeceğim. Ailemle konuştum ve geri dönmemin en iyi seçenek olduğunu düşündüm."



Pelicans, Orlando'daki sezon devamının ilk gecesinde (bu gece) oynayacak olan takımlardan biri ve Utah Jazz'e karşı açılışı yapacak.



"GEREKİRSE TÜM MAÇTA OYNARIM!"



Zion, ekibinin açılış maçında 48 dakikayı oynamaya hazır olduğunu da söyledi:



"Bence tüm maçı oynayabilirim. Ben basketbolcuyum. 'Hayır, maç başına sadece 10 veya 15 dakika oynayabilirim' diyecek kimseyi tanımıyorum. Gerekirse tüm maçı oynarım. Ben bir oyuncuyum."



Pelicans başantrenörü Alvin Gentry, Zion'ın açılış maçında oynayacağından emin olmadığını ve bunun maç zamanı geldiğinde verilecek bir karar olacağını açıkladı:



"Bu, sağlık personeline bırakacağım bir durum. Tabii ki, bir koç olarak onu olabildiğince sahada tutmak isterim. Sağlık durumu ve oynayacağı dakikalar açısından karar vermek adına, benden daha donanımlı birçok adamımız var. Kolektif olarak oturup, konuşacağımız ve anlamaya çalışacağımız bir durum olacak."



