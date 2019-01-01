Zion: "Burası artık lise veya kolej değil"

New Orleans Pelicans'ın ilgi çeken çaylağı Zion Williamson, geçtiğimiz gece ilk NBA hazırlık maçına çıktı.



Zion, New Orleans'ın Atlanta Hawks'ı 133-109 mağlup ettiği karşılaşmada 16 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile oynadı.



19 yaşındaki Williamson, ilk yarı üç tane smaç vurarak taraftarları da boş geçmedi.



Maçtan sonra Zion'ın ifadeleri şu şekildeydi:



"Burası artık lise veya kolej değil. Güçlü yükselmeniz gerekiyor. Ben de öyle yaptım ve o smaçları basabildim."



"UMARIM BİR ÇOĞUNUN İLKİ OLACAK.."



Williamson, ilk NBA karşılaşmasında hayal kırıklığına uğratmadı, ancak Duke'da yalnızca bir üniversite sezonundan sonra henüz tamamlanmış bir oyuncu olmaya uzaktı. Zion iki tane üçlük kaçırdı, dört kez top kaybı yaptı ve savunmada da biraz kayıp gözüktü.



"Beni tanıyorsunuz. Çok eğlenceliydi. İlk NBA maçım. Kayıtlara girmeyecek. Ama umarım bir çoğunun ilki olacak. Bunu tecrübe ettiğime sevindim."



Zion ve Pelicans'ın, bir hazırlık maçına 15.441 kişilik bir kalabalık çekmeyi başardığı da eklendi.



