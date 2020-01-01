Zion: "Bu kadar süre sahada kalabilmek, harika bir duygu!"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, ilk hazırlık maçında etkili oynadı ve Miami Heat'e karşı 26 sayı ve 11 ribaund kaydetti.



Williamson'ın gecesinin en dikkat çeken noktası, sahada kaldığı süreydi. Çaylak sezonunda kısıtlı dakikalarla oynadıktan sonra, Zion dün gece 33:13 dakika sahada kalarak hiç kısıtlama görmedi.



Zion, Pelicans'ın 114-92 galip geldiği maçtan sonra muhabirlere şunları söyledi:



"Uzun süre boyunca sahada kalmak harika bir duyguydu. Bunu tekrar deneyimlemek harikaydı. Kesinlikle farklı bir duyguydu. Sanırım geçen yıl sadece üç ya da dört kez maç sonunda oynayabilmiştim... Maç saati sıfıra vurunca, 'Vay be, bunu göreli uzun zaman oldu' demiştim."



Williamson, dün gece serbest atış çizgisinden 10/11 isabetle oynayarak verimli bir gece geçirmesinin, Pelicans yardımcı koçu Fred Vinson ile sıkı çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.



Boyalı alan içinde sıklıkla temas aldığı göz önüne alındığında, Williamson kolay sayılar toplamak için gelecekteki fırsatları boşa harcamak istemediğini de sözlerine ekledi:



"Çok faul alacağımı hissediyorum. Yani bu serbest atışlar aslında bedava sayılar. Atmam gerekiyor."



NBA'de dün gece oynanan diğer hazırlık maçlarının sonuçları şu şekildeydi:



Cleveland Cavaliers 116-106 Indiana Pacers



Toronto Raptors 112 - 109 Charlotte Hornets



Dallas Mavericks 128 - 112 Milwaukee Bucks



Memphis Grizzlies 123 - 104 Minnesota Timberwolves



Utah Jazz 111 - 92 Phoenix Suns



