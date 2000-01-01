Zion az süre aldığı için "kızgın", Griffin "sürecin parçası" diyor!

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, Zion Williamson'ı periyod sonları yerine başlarında oynatmanın, organizasyonun planının bir parçası olduğunu söyledi.



Williamson, Utah Jazz'e karşı oynanan karşılaşmanın bitimine 7:19 kala çıkarıldıktan ve toplamda 15 dakika forma giydikten sonra, takım bolca eleştiri almıştı.



Ayrıca, The Dan Patrick Show'a konuk olan Yahoo Sports muhabiri Chris Haynes, Williamson'ın bu konuyla ilgili "kızgın olduğunu" belirtmişti:



"Pelicans'ın Zion Williamson ile ilgili kararındaki asıl nedeni bilen bir kaynağa göre, bu kararla ilgili birçok şeyi içeren çok önemli bir bağlam var. Benzersiz fizik ve tork kombinasyonu olan Williamson için, Pelicans burada daha büyük resme öncelik veriyor. Beşe beş antrenmanlarda sadece dört kez bulunmuştu. Lig, 11 Mart'ta KOVID-19 nedeniyle ertelendiğinden beri, sadece dört kez beşe beş antrenmanlarda bulunmuştu"



"TAM GÜCÜNDE İSTİYORSAK, BU SÜREÇTEN GEÇMELİ"



Griffin ise, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Başlangıçta bu şekilde karar vermelerinin nedeni, tıp ekibinin sahaya çıkmadan kendisinin ısınmış olduğundan emin olmak istemesi... Rutini, belli bir zamanda gevşemesi üzerine. Önce gevşeyip, sonra kenarda oturtup beklemesini istemiyoruz. Çünkü bu, onun elinden gelenin en iyisini yapmasına elverişli bir durum değil."



Griffin, Williamson'ın bu gece LA Clippers'a karşı "çok büyük dakikalar" oynamayacağını da sözlerine ekledi:



"Playofflara kalma yolunda bunu yapmamızın, gerçekten zararlı olduğunu anlıyorum, Ancak eğer o maçlarda tam gücüyle oynamasını sağlayacaksak, bu süreçten geçmesi gerekiyor."



