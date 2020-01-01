Zion, artık kısıtlama olmadan oynayacağı için çok mutlu!

New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, ikinci NBA sezonuna "dakika kısıtlaması olmaksızın" gireceğini söyledi.



Pelicans, antrenman kampını açarken muhabirlerle konuşan Williamson, bu sezon ne gibi kısıtlamalara sahip olabileceği sorulduğunda şu şekilde konuştu:



"Ben ve koç (Stan) Van Gundy bu konuda konuşmuştuk ve şu an bildiğim kadarıyla hiçbir kısıtlama yok. Hem de hiç."



Bu konuda mutlu olup olmadığı sorulduğunda, Zion, "Tabii ki. Basketbolu çok seviyorum. Kısıtlama yok mu? Bunu neden sevmeyeyim?" ifadesini kullandı.



Van Gundy, Pazar günü daha önce muhabirlere verdiği demeçte, Williamson'ın "antrenmanda hiçbir sınırlaması olmadığını" söylemiş ve Williamson'ın, sahada üç dakikalık bir koşuyu da içeren kondisyon testini kolayca geçtiğini de eklemişti.



"ARTIK FARKLI BİR OYUNCU OLACAĞIM"



Williamson, geçtiğimiz sezon Ocak ayında, normal sezonun ilk yarısında kendisini kenara alan bir diz sakatlığından döndüğünde dakika kısıtlamaları ile uğraşmıştı. Williamson o sıralarda sınırlı dakikalarından ötürü bazı hayal kırıklıklarını dile getirmiş olsa da, yine de verimli bir sezon geçirmeyi başarmış, maç başına 27.8 dakikada 22.5 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Sezona sağlıklı bir şekilde giren Zion'ın ileriye dönük herhangi bir kısıtlama planı yok ve bu durumdan ötürü çok mutlu:



"Kesinlikle farklı olacağını düşünüyorum, çünkü zor bir durumdu. Rehabilitasyondan geçtikten sonra nihayet sahaya adım atabildiğimde, üç-dört dakika geçiyordu ve tekrar benche dönüyordum. Aşırı gelmeye başlamıştı. Durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım ve elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Ama şimdi çok farklı olacak."



"HERKESİN AŞIK OLDUĞU TÜR OYUNCU!"



Williamson, yepyeni bir sezonun başlamasının kendisinin de eski versiyonunu ortaya çıkaracağını umuyor:



"Bir basketbol oyuncusu olduğumu göstermek istiyorum. Kazanmak için ne olursa olsun, takımın hücumda veya savunmada yapmam için bana ihtiyacı olan ne varsa yapacağım. Ben rekabetçi biriyim. Sağlıklı bir şekilde rekabet ederken, farklı türde bir oyuncuyum. Bence bu herkesin aşık olduğu oyuncu türü."



"RAHATIMIZI BOZMAMIZ GEREK"



Geçtiğimiz sezon, Williamson için başka bir nedenden dolayı zorlu bir sezondu, çünkü Pelicans ekibi 30-42'lik bir dereceye sahipti ve playoffları kaçırmıştı. Bu ölü sezonda yapılan hamlelerle, kısa süre önce beş yıllık maksimum sözleşme uzatması imzalayan Brandon Ingram ve Zion, takımın gelecekteki yüzleri oldular:



"Kazanan bir ekip olmak istiyorsak, normların dışında veya rahatımızı bozacak şeyler yapmalıyız. Profesyonel olmanın devreye girdiği yer burası. Kaybetmek hiç eğlenceli değil. Ama sizi daha iyi hale getirdiği için buna ihtiyaç da var. Bu, iniş ve çıkışların bir parçası. Ancak kazanmak istiyorsak, neler yaşadığımızı hatırlamalı ve kazamaya yönelik zihniyetimizde sabit kalmalıyız."



"VAN GUNDY ÇOK ŞEY GÖRMÜŞ GEÇİRMİŞ..."



Bu zihniyeti değiştirebilmenin bir bölümü, koç Van Gundy'nin oyuna yaklaşımıyla gerçekleşecek. Pazar günkü antrenmanda, Van Gundy 30 ila 40 dakika boyunca savunma konseptlerini analiz etmiş ve ardından takımına iki saatin üzerinde savunma çalışmaları yaptırmıştı.



Williamson, Van Gundy hakkında şunları söyledi:



"O çok detaycı bir adam. Çok şey görmüş. Tek gün için, özellikle de ilk gün, çok şeyin üstünden geçtiğimizi düşündüm. Onunla çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyorum."



