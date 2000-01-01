Zion, 2020 Smaç Yarışmasına katılacak mı?

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, 2020 Smaç Yarışması için kararını "etkinliğe yakın bir zamanda" vereceğini söyledi.



Zion'ın bu yılki Smaç Yarışmasına katılıp katılmayacağı konusunda pek çok tartışma yapılmıştı. All-Star haftasonun halen dört aydan daha fazla bir süre olduğundan ötürü, Williamson etkinlik için vereceği kararı "etkinliğe yakın bir zamanda" vereceğini belirtti:



"Henüz bilmiyorum, dürüst olmak gerekirse o anki durumuma bağlı."



Duke Üniversitesi'ndeki sezonundan önce, Williamson'ın lise döneminde bastığı smaçlar ve atletizmi, kendisinin kısa sürede sosyal medyada viral olmasını sağlamıştı.



Daha önce de smaç yarışmalarına katılan 19 yaşındaki Zion, geçtiğimiz sezonun Smaç Yarışması galibi Hamidou Diallo'yu, 2016 yılında Under Armor Elite 24 turnuvasında yenmiş ve 2018'de de McDonald's All-American Smaç Yarışması'nı kazanmıştı.



