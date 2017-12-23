"MESSI'YE ÖNLEM OLARAK KOVACIC"

"ŞU ANDA ÇILDIRMAYACAĞIZ"

"HAVLU ATACAK DEĞİLİZ"

Teknik Direktörü'ya Santiago Bernabeu'da 3-0 mağlup olarak ağır bir hezimet yaşadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Zidane, "Maça iyi başladık, ilk bölümde oyun ortadaydı. Bu mağlubiyet bizi yaraladı, bizim için çok zor. Ama futbol böyle, bizim için kabul etmesi çok zor" ifadelerini kullandı.İlk 11'deki Kovacic hamlesinin eleştirilmesi için konuşan Fransız hoca, "Kovacic'i Messi'ye karşı önlem olarak seçtim ve iyi iş çıkardım. Bir şey yapmalıydım ve bunu yaptım, daha fazlası değil" dedi.Takımda köklü değişiklikler olup olmayacağı şeklinde bir soruya cevap veren Zidane, "Şu anda çıldırmayacağız, kabul etmesi zor ama, hiçbir şeyi değiştirmeye ihtiyacımız yok. Şimdi bunu düşünmeyeceğiz, ailemizle zaman geçirip, geri gelecek ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, maç sonrasında yaptığı açıklamada, ikinci yarıda oyunu değiştirmek istedikleri sırada ikinci golün geldiğini belirterek, "Futbolda, her şey çok çabuk değişir. Şimdi yenildik, ancak yeniden toparlanmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız." dedi.Yenilgi için "gerçekten de acı verici" ifadesini kullanan Zidane, "Havlu atacak değiliz. Bunu asla yapmayacağız. Madrid asla pes etmez. Zor bir zaman. Bunu hak ettiğimizi söyleyemem, ancak sonuç sonuçtur." diye konuştu.Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane da, "Hatalarımızı düzeltmeye bakmalıyız. Bunu yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. 2018 yılına zor bir pozisyonda başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.