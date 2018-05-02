Zinedine Zidane: 'Üç büyük takımı eledik'

Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Bayern Münih'i eledikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"MUTLUYUZ ÇÜNKÜ..."
Büyük bir takımı elediklerini vurgulayan Zidane, "Çok büyük bir takımı eledik. Juventus ve PSG de öyleydi. Mutluyuz çünkü zorlanmamıza rağmen üç büyük takımı geçtik" ifadelerini kullandı.
"BAŞIMIZI KALDIRDIK"
Baskıya rağmen iyi sonuç aldıklarını dile getiren Zinedine Zidane, "Baskıyı yedik ama futbol böyle bir şey. Önemli olan, başınızı hemen kaldırmanızdır. Juventus maçında da aynısı oldu. En sonunda, maçı çeviren taraf hep biz oluyoruz." şeklinde konuştu.
BENZEMA YORUMU
İki gol atan Benzema'yı öven Zinedine zidane, "Onun için çok mutluyum. Bunu gerçekten hak ediyor. Farkı yaratan oyuncu oldu" dedi.
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"MUTLUYUZ ÇÜNKÜ..."
Büyük bir takımı elediklerini vurgulayan Zidane, "Çok büyük bir takımı eledik. Juventus ve PSG de öyleydi. Mutluyuz çünkü zorlanmamıza rağmen üç büyük takımı geçtik" ifadelerini kullandı.
"BAŞIMIZI KALDIRDIK"
Baskıya rağmen iyi sonuç aldıklarını dile getiren Zinedine Zidane, "Baskıyı yedik ama futbol böyle bir şey. Önemli olan, başınızı hemen kaldırmanızdır. Juventus maçında da aynısı oldu. En sonunda, maçı çeviren taraf hep biz oluyoruz." şeklinde konuştu.
BENZEMA YORUMU
İki gol atan Benzema'yı öven Zinedine zidane, "Onun için çok mutluyum. Bunu gerçekten hak ediyor. Farkı yaratan oyuncu oldu" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın