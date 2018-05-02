Zinedine Zidane: 'Üç büyük takımı eledik'

teknik direktörü, Bayern Münih'i eledikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Büyük bir takımı elediklerini vurgulayan Zidane, "Çok büyük bir takımı eledik. Juventus ve PSG de öyleydi. Mutluyuz çünkü zorlanmamıza rağmen üç büyük takımı geçtik" ifadelerini kullandı.Baskıya rağmen iyi sonuç aldıklarını dile getiren Zinedine Zidane, "Baskıyı yedik ama futbol böyle bir şey. Önemli olan, başınızı hemen kaldırmanızdır. Juventus maçında da aynısı oldu. En sonunda, maçı çeviren taraf hep biz oluyoruz." şeklinde konuştu.İki gol atan Benzema'yı öven Zinedine zidane, "Onun için çok mutluyum. Bunu gerçekten hak ediyor. Farkı yaratan oyuncu oldu" dedi.