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Zinedine Zidane: "Üç büyük takımı eledik"

Bayern Münih'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, üç büyük takımı geçtiklerine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zinedine Zidane: 'Üç büyük takımı eledik'
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02 Mayıs 2018 01:01
Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Bayern Münih'i eledikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ ÇÜNKÜ..."

Büyük bir takımı elediklerini vurgulayan Zidane, "Çok büyük bir takımı eledik. Juventus ve PSG de öyleydi. Mutluyuz çünkü zorlanmamıza rağmen üç büyük takımı geçtik" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMIZI KALDIRDIK"

Baskıya rağmen iyi sonuç aldıklarını dile getiren Zinedine Zidane, "Baskıyı yedik ama futbol böyle bir şey. Önemli olan, başınızı hemen kaldırmanızdır. Juventus maçında da aynısı oldu. En sonunda, maçı çeviren taraf hep biz oluyoruz." şeklinde konuştu.

BENZEMA YORUMU

 İki gol atan Benzema'yı öven Zinedine zidane, "Onun için çok mutluyum. Bunu gerçekten hak ediyor. Farkı yaratan oyuncu oldu" dedi.



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