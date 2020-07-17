Zinedine Zidane: 'Şampiyonlar Ligi'nden bile daha iyi'

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, şampiyonluk sonrası flaş röportajda konuştu.



Zidane, "Hariak bir his. Oyuncularım muhteşem bir iş başardılar. Hislerimi anlatacak kelime bulamıyorum. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'dir ama La Liga şampiyonluğunun hissi daha harika. En iyi takım biziz. En fazla puanı biz topladık." dedi.



"KARİYERİMİN EN İYİ GÜNÜ"



Fransız teknik adam, "Duygularını gösterebilen biri değilim. En mutlu olduğum, en çok güldüğüm gün bugün. Profesyonel kariyerimin en iyi gününü yaşıyorum. Elbette benim de rolüm vardır ama sahada savaşan futbolcularım tebriği daha çok hak ediyor. Muhteşem karakterleri olduğunu gösterdiler. Onlar adına çok mutluyum. Beni çok mutlu ettiler." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"CIBELES'DE OLMAK İSTERDİK"



"Her oyuncum bu şampiyonluk için kendini adadı." diyen Zidane, "Herkes için garip bir gün oldu. Bu şampiyonluğu Cibeles Meydanı'nda kutlamak isterdik ama yapamıyoruz. Taraftarlar çok mutlu olsunlar. Bu şampiyonluk onlar içindi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



