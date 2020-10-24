Zinedine Zidane: "Sadece 3 puan, başka bir şey değil"

El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Zinedine Zidane, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; EPA
Zinedine Zidane: 'Sadece 3 puan, başka bir şey değil'
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24 Ekim 2020 19:31
El Clasico'da Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid'de Zinedine Zidane, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Zidane, maç sonu açıklamasında; "Oyuncular adına çok mutluyum, bu bir takım galibiyeti. Burada kazanmak kolay değil, maçı iyi hazırlıyoruz, takım olarak güveni yeniden kazanmak önemli, üç puan kazandık başka bir şey değil" dedi.

Fransız teknik adam açıklamalarının devamında; "Futbol oynamayı biliyoruz, unutmadık. Bazen takımların kapanması zordur. Bu günlerde aldığımız eleştirilerle sakin olmak ve oynamamız gerekeni oynamak zorundaydık. Her şeyden önce önemlisi savunma yapmak oldu. Açık bir takıma karşı oynadık, akıllı bir oyun oynadık, boşluklar bulduğumuzda da 3 gol kaydettik" dedi.



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