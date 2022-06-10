Zinedine Zidane, PSG yolunda

Luis Campos'u futbol direktörlüğüne getirdiğini açıklayan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de, tüm gözler Zinedine Zidane'a çevrildi.
Dış basında çıkan çeşitli haberlere göre; Luis Campos'un ardından birkaç gün içinde PSG'nin önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması, ardından da Zinedine Zidane'ı resmen açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kurulan iddialı kadroya rağmen takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesi üzerine tepkileri üzerine çeken Mauricio Pochettino'nun, Instagram hesabından takımla kazandığı kupaları paylaşması, PSG'ye veda ettiğine işaret olarak değerlendirildi.
Pochettino'nun yerine gelmesi beklenen Zinedine Zidane, kariyerinde yalnızca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaparken hanesine tam 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yazdırmayı başarmıştı.
Dış basında çıkan çeşitli haberlere göre; Luis Campos'un ardından birkaç gün içinde PSG'nin önce teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırması, ardından da Zinedine Zidane'ı resmen açıklaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kurulan iddialı kadroya rağmen takımın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesi üzerine tepkileri üzerine çeken Mauricio Pochettino'nun, Instagram hesabından takımla kazandığı kupaları paylaşması, PSG'ye veda ettiğine işaret olarak değerlendirildi.
Pochettino'nun yerine gelmesi beklenen Zinedine Zidane, kariyerinde yalnızca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaparken hanesine tam 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yazdırmayı başarmıştı.