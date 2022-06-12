Zinedine Zidane, PSG ile anlaştı!

Futbol danışmanlığına Luis Campos'u getirdikten sonra teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Zinedine Zidane'da mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.Fransız teknik adamHaberde,ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konudaifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinedine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.Daha önce Fransa Milli Takımı'nın başına geçmek istediği için Paris Saint Germain'in teklifini kabul etmeyen Zinedine Zidane'ın, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmelerden sonra proje ikna olduğu ifade edildi.Zinedine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.